Conmovedor mensaje de comerciantes de San José de Mayo a quienes un incendio les destruyó el local por completo.

Un incendio consumió este martes por completo la chivitería La Explanada, en San José de Mayo, dejando en cuestión de minutos el local reducido a cenizas. Los dueños, a través de sus redes sociales, compartieron un mensaje dirigido a sus clientes y a la comunidad que los acompañó durante años.

En el mensaje, los comerciantes agradecen el apoyo recibido y destacan que, pese a la pérdida material, el cariño y la confianza de sus clientes y vecinos les dan fuerzas para reconstruir el local y continuar con su actividad. Señalan que, aunque el camino será difícil, no están solos y que la solidaridad de la comunidad es lo más valioso que permanece intacto.

“Hoy nos toca escribirles con el corazón apretado. Nuestra chivitería, ese lugar que durante tanto tiempo compartimos con ustedes, se prendió fuego y en cuestión de minutos todo lo que habíamos construido se perdió.

Pero en medio del dolor, queremos agradecerles. Agradecer a quienes nos acompañaron desde el primer día, a quienes confiaron en nuestro trabajo, a quienes pasaron a comer, a charlar y a hacer de este lugar mucho más que un negocio: una familia.

El fuego se llevó recuerdos materiales, pero no pudo llevarse lo más valioso: el cariño, la confianza y el apoyo de todos ustedes. Eso sigue intacto y nos da fuerzas para levantarnos y volver a empezar.

Sabemos que será un camino difícil, pero también sabemos que no estamos solos. Con la ayuda de cada palabra de aliento y con la fuerza de esta comunidad, vamos a reconstruir lo que el fuego destruyó.

Gracias, de corazón, por estar”.