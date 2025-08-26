El evento solidario en la Criolla Manuel Artigas logró reunir más de lo esperado para la operación de Maia Navarro, una niña con hipoacusia

El fin de semana del 23 y 24 de agosto, la comunidad de San José se reunió en la Criolla Manuel Artigas en un evento a beneficio de Maia Navarro, una niña que padece hipoacusia y necesita implantes cocleares para recuperar la audición.

Según informó Fabio Travieso, organizador y capataz de campo, la recaudación superó el objetivo inicial de $300.000, monto necesario para garantizar la primera parte del tratamiento. “La meta se superó, y lo más importante es que Maia podrá recibir el implante”, aseguró.

Cada implante tiene un costo aproximado de $500.000 por oído, es decir, un millón de pesos en total. Gracias al esfuerzo solidario y a las gestiones realizadas, la Intendencia aportará $150.000, lo que permitirá cubrir la operación de un oído de inmediato.

Travieso explicó que, además de lo recaudado, aún quedan recursos por obtener a través de la venta de productos, como el asado que quedó disponible tras el beneficio, lo que podría ayudar a seguir avanzando hacia la meta final.

La respuesta de la ciudadanía fue masiva, y la colaboración de vecinos, instituciones y la propia Intendencia permitió alcanzar un resultado esperanzador para Maia y su familia.