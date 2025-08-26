La actividad se desarrollará este miércoles 27 y jueves 28 de agosto en el Espacio Cultural

Este miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas, se llevará a cabo en el Espacio Cultural de San José una capacitación sobre cultivos hidropónicos, técnica agrícola que permite producir sin suelo y con alta eficiencia en el uso del agua.

La instancia contará con la participación de la ingeniera agrónoma Emilia Robert, especialista en forraje hidropónico de Catamarca, Argentina, quien compartirá su experiencia y conocimientos.

El programa incluye instancias teóricas y prácticas, con charlas en sala y salidas al campo, lo que permitirá a los asistentes tener una visión integral del proceso productivo.

La capacitación está dirigida a productores, estudiantes y personas interesadas en la temática. Las inscripciones se realizan mediante formulario web, cupos limitados.