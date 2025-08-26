El evento fue declarado de interés departamental por la Junta de San José

El próximo jueves 28 de agosto a las 17:00 horas, en el Club San José, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de “San José Construye”, el primer encuentro departamental de la construcción, que se desarrollará los días 6 y 7 de septiembre en la Asociación Rural de San José.

El evento, que fue declarado de Interés Departamental por la Junta de San José, busca reunir en un mismo espacio a empresas, instituciones, profesionales y comunidad, con el objetivo de promover la innovación, el desarrollo y la integración del sector.

La iniciativa se presenta como una propuesta inédita para el departamento y aspira a convertirse en un punto de referencia para el ecosistema de la construcción.