El mismo se disputará este miércoles, desde las 20.30h en el Estadio Casto Martínez Laguarda

La Jefatura de Policía de San José informó este martes 26 de agosto los detalles para el partido entre la Institución Atlética Río Negro y el Club Atlético Peñarol, correspondiente a la Copa AUF Uruguay 2025, que se disputará mañana miércoles 27 de agosto, a las 20:30 h, en el Estadio “Casto Martínez Laguarda”.

Ingreso al estadio y elementos permitidos:

Solo se permitirá el ingreso al estadio con vestimenta, símbolos o elementos que identifiquen a los parciales del equipo para el que adquirieron entradas. Entre los objetos autorizados se encuentran radios portátiles con pilas chicas (AA-AAA), paraguas sin punta, bombos, tambores o redoblantes con lonjas transparentes, termos y mates, carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras, botellas de plástico de hasta 600 ml y banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros.

Queda prohibido ingresar con fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, elementos ofensivos, objetos que puedan ser utilizados como armas o proyectiles, material racista o xenófobo, objetos que incrementen el riesgo de incendio, animales (excepto de asistencia) y papel picado.

Ubicación de las parcialidades:

La parcialidad visitante de Peñarol deberá ingresar por calle Monseñor R. Di Martino y se ubicará en la Tribuna Oribe. Los parciales de Río Negro ingresarán por Av. Larriera y se ubicarán en las Tribunas Lavalleja, Artigas y Rivera.

Cortes de tránsito y zona de exclusión:

A partir de las 15:30 h se realizarán cortes de tránsito en calles que rodean el estadio, incluyendo Av. Larriera y Di Martino (desde Cándido Marín hasta Manuel D. Rodríguez) y 25 de Agosto y Cándido Marín (desde Av. Larriera hasta Di Martino). La Policía recomienda circular con precaución, planificar la llegada con anticipación y respetar las indicaciones de seguridad.

Además, se habilitará una zona de exclusión en la que no se permitirá el ingreso ni retiro de vehículos durante el horario indicado.