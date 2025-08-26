La Asamblea General conmemoró el centenario del emblemático edificio inaugurado en 1925.

La Asamblea General celebró este lunes los 100 años del Palacio Legislativo, con una sesión extraordinaria que contó con la participación de legisladores, autoridades nacionales y referentes políticos de distintos partidos.

La presidenta del cuerpo, Carolina Cosse, afirmó que los parlamentarios son “afortunados” por conmemorar el centenario en la actual legislatura y presentó una pieza audiovisual que repasó la historia de la construcción del Palacio, desde la aprobación de la Ley 2.774 en 1902 hasta su inauguración en 1925. El material incluyó planos, fotografías y reflexiones de figuras históricas como José Batlle y Ordóñez, Domingo Arena, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate.

Entre los presentes estuvieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti, las exvicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, ministros, intendentes, embajadores y el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, entre otros representantes del sistema político.

Al finalizar la sesión, los invitados se trasladaron al Salón de los Pasos Perdidos, donde la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre interpretaron el Himno Nacional y obras de Piazzolla, Verdi, Beethoven y Händel ante unas 600 personas.

La jornada concluyó en las escalinatas del Palacio, con el arriado de pabellones por parte del Batallón Florida, al atardecer.

Cosse destacó que el Palacio es “un pilar de la república” y que “recuerda el valor de la democracia”.

La conmemoración estuvo precedida por un debate político sobre el alcance de la celebración, luego de que la oposición cuestionara la propuesta de realizar un evento popular en la explanada por considerarlo demasiado costoso.

Fuente Busqueda