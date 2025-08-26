La denuncia fue radicada en el día de ayer

Una mujer denunció un abigeato en un establecimiento ubicado sobre Camino Mauricio, jurisdicción de Comisaría 7ma. de Libertad, según informó este martes 26 de agosto la Jefatura de Policía de San José.

La víctima se comunicó con la línea del Ministerio del Interior, destinada a denuncias de abigeato en zonas rurales, manifestando que en el predio habían sido víctimas de este delito.

Según detalló, una vaquillona raza Hereford fue faenada dentro del establecimiento. El hecho es investigado por la Brigada Departamental de Seguridad Rural, que trabaja para esclarecer lo sucedido.