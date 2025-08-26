Un 6,2% de los conductores evaluados en San José dieron positivo en alcohol

En el marco de los operativos de control realizados durante la Noche de la Nostalgia del 24 de agosto, ya se conocen los resultados de las espirometrías aplicadas en todo el país. Los números muestran realidades muy dispares entre departamentos.

Cerro Largo lideró con un alarmante 48% de espirometrías positivas, seguido por Flores. En tanto, San José se ubicó en la tercera posición con un 6,2% de positivos sobre 97 conductores evaluados.

En contraste, departamentos como Florida y Treinta y Tres registraron un 0% de espirometrías positivas, reflejando un cumplimiento total de la normativa.

En San José, la Dirección de Tránsito, en coordinación con el Ministerio del Interior, desplegó un amplio operativo en diferentes puntos del departamento, reforzando la vigilancia y el control durante la tradicional celebración.