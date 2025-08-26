El mismo ocurrió en calles Colón y Ansina

Este martes, un incendio en un local comercial, ubicado en calles Colón y Ansina, fue reportado por la página de Facebook «Picaporte Abriendo Mañanas«.

De acuerdo a información primaria a la que accedió San José Ahora, el mismo se produjo en horas de la tarde, donde se presume que las causas del mismo, proceden por una «freidora que se prendió fuego«.



Personal de Bomberos acudió al lugar para controlar la situación, y actualmente continúa trabajando en el sitio, a efectos de esclarecer las causas del hecho.

