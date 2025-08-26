Será por su visita, para definir el ganador de la Copa San Isidro de Curuguaty, enfrentando a la selección maragata

En el marco de la Copa San Isidro de Curuguaty, la Junta Departamental de San José, días atrás propuso realizar un reconocimiento a la Liga Regional de Fútbol de Paraguarí, rival al que se enfrentó San José, días atrás en Paraguay, y que el próximo sábado 30, recibirá en el Estadio Casto Martínez Laguarda, para definir la obtención del mencionado título.

Según informó el edil Aparicio Camy (PN): «La delegación de la selección de San José, fue recibida de gran forma en Paraguay. La Junta Municipal de Paraguarí, declaró visitantes ilustres de la ciudad, a la comitiva de la selección. Es por esto que entendemos prudente darle la bienvenida a dicha selección, y corresponde por un tema de reciprocidad que este cuerpo haga el reconocimiento, y los reciba como corresponde«.

Por su parte, el edil Daniel Blanco (FA) subrayó lo señalado por Camy, y enfatizó que la mencionada liga tiene «casi 100 años de fundada, y la integran 14 clubes» de diferentes ciudades.

En ese marco, según pudo confirmar San José Ahora con autoridades de la Junta Departamental de San José, el reconocimiento se realizará este próximo viernes a la hora 19.