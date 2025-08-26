La Brigada Departamental Antidrogas destacó que el procedimiento permitió desarticular puntos de venta de droga

La Jefatura de Policía de San José informó este martes 26 de agosto que, tras las detenciones realizadas en el marco de la Operación «Frankfurt», fueron condenados tres hombres por delitos vinculados a la venta de drogas en las inmediaciones de la avenida Nicolás Guerra, de la capital departamental.

El operativo fue llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.), que investigaba la existencia de puntos de expendio de sustancias estupefacientes en esa zona.

Tras la audiencia en la Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno, los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia. Finalmente, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1° Turno resolvió:

B. A. F. C. de 33 años, y un joven de 18 sin antecedentes penales, fueron condenados como autores de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, recibiendo la pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

En tanto, un tercer hombre de 20 años, sin antecedentes penales, fue condenado como autor de reiterados delitos de suministro de drogas en reiteración real con un delito de tenencia no autorizada de municiones, a la pena de tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

