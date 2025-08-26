Destacan que el alcalde «no tendrá medidas que restrinjan o limite su presencia» respecto de López

El Juzgado de Paz de Ciudad del Plata resolvió no ratificar medidas de acercamiento en el marco de la denuncia presentada por la edila Patricia López contra Richard Mariani y Nahuel Bautista.

Según se informó en un comunicado emitido por el sector político de los denunciados, la sentencia entendió que la aplicación de dichas medidas podía afectar el trabajo ejecutivo del municipio.

El fallo, que fue considerado “contundente” por la defensa, señala que los conflictos políticos deben resolverse en sus ámbitos naturales y advierte sobre la “judicialización” de la política. En el texto se indica: “teniendo presente que al momento de que una persona decide involucrarse en la vida política, es implícito que la misma está permitiendo la difusión de determinadas cuestiones de su vida”.

Asimismo, el juzgado estableció expresamente que “no se dispondrán medidas que restrinjan o limiten la presencia de los denunciados respecto de la denunciante”. La defensa de Mariani y Bautista había argumentado que la situación no podía encuadrarse en la Ley 19.580 de Violencia de Género, planteo que fue aceptado por la sede judicial.

El comunicado agrega que el proceso fue “largo y agotador”, pero valoró que la resolución judicial confirmó la posición de los denunciados.

Respecto a Patricia López, para la hora 17 de este martes 26, se convocó a una conferencia de prensa, por parte de la mencionada, Roberto Cabral y Lilián Bentancur, en la que se espera, brinden declaraciones tras los diferentes hechos sucedidos.