Esta es la predicción del horóscopo del martes, 26 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES:

Toda tarea que tenga relación con lo intelectual o manual le sacarás hoy el mayor de los beneficios. Tu parte creativa será reconocida. Hoy habrá ganancias en azar ya que la suerte está de tu lado.

TAURO:

Deja hoy la tozudez de lado y escucha más atentamente los consejos de las personas. Si sigues en tus trece llegarás a chocar de frente con los demás. Alguien cercano te hará entrar en razón y estarás mejor.

GÉMINIS:

La luna de hoy no acompañará tus sentimientos y te pondrá un poco desanimado. Ten cuidado con la pareja y sus cambios de ánimo, más paciencia, hoy los ánimos están cargados, relájate y obtendrás la solución.

CÁNCER:

Tu fuerte imaginación de hoy unida a una gran necesidad de gastar energías te llevará a estar impulsivo y directo con la gente. Pisa firme y llegarás a todo, es un día de decisiones, sobre todo en amor.

LEO:

Tu nivel energético en la jornada estará por encima de lo normal y necesitarás canalizar tus tensiones de forma rápida. El ambiente familiar no será el indicado, por ello busca airearte y luego retomar todo, la solución.

VIRGO:

Unas situaciones no esperadas dentro de tu círculo familiar te obligarán a realizar gastos poco oportunos. Si resuelves, que lo harás, el problema, recibirás a cambio mejores beneficios de lo pensado, a por todas.

LIBRA:

Proponte y esfuérzate por mantener hoy una mentalidad más abierta. Llegarán a ti propuestas que se saldrán de lo normal pero debes de aceptar como son, hoy es un día de asumir riesgos pero a sabiendas de que vas bien.

ESCORPIO:

Tu sensibilidad estará a flor de piel y hoy saltarás a la primera. Si controlas tu personalidad sacarás beneficio en todo, incluso en el amor. La diosa de la Fortuna te reserva una buena sorpresa material.

SAGITARIO:

Tus sueños se están haciendo realidad, no te quedes corto a la hora de demostrarlo ante los demás. Ganarás la admiración y respeto de muchos. Hoy tu imagen social será brillante y te abrirá puertas y un amor.

CAPRICORNIO:

Algún desplazamiento te aportará hermosas experiencias y situaciones muy especiales. Recibirás noticias de familiares que no esperabas. Suerte en el juego si aplicas tu intuición en ello.

ACUARIO:

Trata de levantar el ánimo que las cosas no están tan mal como piensas, mira a tu alrededor y verás que siempre tienes a alguien que te quiere y adora. Llegan beneficios por una asociación o inversión.

PISCIS:

Si deseas conseguir tus objetivos de forma rápida no te dejes llevar por nadie para llegar a ellos. Tu intuición te dará los datos correctos. Hoy estarás muy sensible al entorno y fácil «víctima» de un nuevo amor.