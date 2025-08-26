Roberto Cabral y Patricia López, respondieron a los diferentes temas que han surgido en la última semana

En una conferencia de prensa, realizada en la tarde de este martes en la Junta Departamental de San José, el edil Roberto Cabral, leyó un comunicado junto a sus compañeras de lista, Patricia López y Lilián Bentancur (s), en referencia al comunicado que emitió una semana atrás, la agrupación «El equipo de la Gente», en el cual se «desvinculaba» a López y Cabral.

«Aclarar que nosotros pertenecemos a un grupo departamental, que no es la primera vez que participamos en una Elección Departamental. El grupo se llama «Sueños» y participamos en mayo con tres listas (9609, 6099,10609), una con cada uno de los candidatos. No pertenecemos al MPP, ni a la lista 609«, afirmó Cabral, en referencia a que no tienen vinculación con listas de «El equipo de la Gente», asegurando que «no pueden ser expulsados de una agrupación, de la que no pertenecemos«.

Cabral, recordó que los tres primeros suplentes de la línea de Patricia López (quien era cabeza de lista), «antes de asumir como ediles suplentes, renunciaron por incompatibilidad«. En referencia a la segunda línea, la cual encabezaba el antes mencionado, destacó que sus tres suplentes, «solicitaron licencia a los efectos de que se pudiera proclamar la siguiente fila, por lo que no tiene asidero lo del bloqueo de otros participantes de nuestra lista«. Resaltó, «no bloqueamos a nadie«.

Roberto Cabral, edil por el Frente Amplio

La edila, procedió a leer la resolución que se dio ayer en el Juzgado de Paz de Ciudad del Plata, tras la denuncia de la mencionada, dirigida a Richard Mariani, Nahuel Bautista, y el medio de comunicación «Portal Relámpago», por «violencia y hostigamiento» a través de la exposición que tuvo por los hechos de público conocimiento.

«Dispónese el cese de todo acto de perturbación, o intimidación en forma directa o indirecta, hacia la víctima, por parte de los denunciados. Dispónese a los denunciados, la prohibición de comunicación, relacionamiento, entrevista o conductas similares, por sí, o a través de terceros, en relación a la denunciante, por el plazo de 180 días, sin radio de exclusión. No se dispondrán medidas que restrinjan o limiten la presencia de los denunciados, respecto de la denunciante. Esta magistrada entiende que no se encuentra en riesgo la vida, integridad física, libertad, o seguridad personal en la denunciante«.

Patricia López, edila por el Frente Amplio

Más tarde en la conferencia, a raíz de las preguntas de diferentes colegas de la prensa, la edila repasó que el fin de todas «las presiones» que asegura tuvo, eran «bajarla» de la banca en la Junta Departamental: «Las presiones comenzaron después de las elecciones, fueron creciendo, desde sacarme de algún grupo, o armar alguno paralelo«. Resaltó que se «sentía cómoda» previo a los comicios, después «cambió rotundamente«.

En otro orden, volvió a lo dicho por Cabral, en referencia a los ediles que renunciaron a la suplencia de ella: «Está bien que asuman mis suplentes, ahora lo que no entiendo, es porque me dejaron sola de golpe, cuando me entero de que venían renunciando. De golpe y porrazo, quieren poner a tres personas que están en su justo derecho, no hay nadie que diga que no tenga que tener suplente, sino que no se siguieron los pasos correspondientes como bien le explicó la secretaria de la Junta, acerca de la asunción«.

López y Cabral, descartaron de plano haber sido amenazados de muerte, y haber sido amenazados con un arma. Cabral, sí afirmó haber sido presionado verbalmente por Richard Mariani: «Fui presionado, tuve presiones desmedidas y verbales. No hice ninguna denuncia, pero si puse en conocimiento al Jefe de Policía«.

La edila, pretende que posterior a esta conferencia «esto se termine«. Cabral, destacó que le parece «que esto se debe solucionar, por el bien de todos, por los vecinos de Ciudad del Plata, y que Mariani pueda terminar el período legislativo como corresponde«.