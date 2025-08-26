Conocé todos los detalle del pronóstico según Inumet para el departamento.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer el pronóstico para San José y la zona Centro-Sur, con información actualizada desde este martes 26 de agosto.

Martes 26

Se esperan mínimas de 3°C y máximas de 22°C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector Sur al Este a 10-20 km/h, con períodos de calma.

En la tarde y noche continuará cielo claro y algo nuboso, con viento del Este de 10-30 km/h.

Miércoles 27

Las temperaturas irán de 5°C a 21°C. En la mañana se prevé cielo claro y algo nuboso con neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. El viento será del Noreste y Este entre 10 y 30 km/h.

Jueves 28

Se anticipan mínimas de 6°C y máximas de 21°C. La mañana estará nubosa, con nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche persistirá el cielo nuboso con períodos de algo nuboso. El viento soplará del Noreste y Este entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El reporte corresponde a la última actualización de Inumet realizada este martes 26 de agosto a la hora 00:00.