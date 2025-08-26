La actividad incluye desfile inaugural y desafíos grupales.

El evento “100 años del puente”, que originalmente estaba previsto para el domingo 24 de agosto, fue reprogramado para el domingo 31 en el mismo lugar, el balneario Picada Varela.

La jornada comenzará a las 9:30 horas con el encuentro y la distribución de embarcaciones, dando inicio a una serie de actividades náuticas pensadas para toda la familia. A las 10:00 horas se llevará a cabo el desfile inaugural, la remada especial “100 años del puente”, que busca rendir homenaje a la infraestructura que identifica al balneario.

Posteriormente, a las 11:00 horas, tendrá lugar una mini travesía y desafíos grupales, para finalizar a las 12:00 horas con el cierre de la actividad y la despedida.

La participación tiene un costo de $250 por persona.