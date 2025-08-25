La misma, aseguran es por «violencia y hostigamiento» a raíz de los hechos suscitados la pasada semana

Este lunes 25, según informó «Info Ciudad del Plata» el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, «declarará ante la Justicia luego de ser denunciado por la edila del Frente Amplio, Patricia López, por situaciones de violencia y hostigamiento«.

«En la audiencia, estará tanto el denunciado, como la denunciante. Esta última, acompañada por otros ediles de San José. Por su parte, Mariani concurrió junto a su abogado» consignó el medio.

Esto a raíz de la denuncia penal que la edila Patricia López, presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Ciudad del Plata, contra Richard Mariani, Nahuel Bautista, y el medio de comunicación «Portal Relámpago», según expuso el mencionado medio, el pasado sábado.

San José Ahora procuró la palabra de Roberto Cabral, quien manifestó que de momento no haría declaraciones. También lo hizo con Patricia López, con quien no logró establecer comunicación, hasta la publicación de la presente nota.

Se procedió de forma similar con el vicepresidente del Frente Amplio en San José, Osvaldo Nicoletti, quien señaló que la fuerza política «analizará» la situación. Por último, se consultaron a integrantes de «El equipo de la Gente» quienes hasta este lunes, tampoco se han pronunciado al respecto, más allá de los públicos comunicados.

Todo esto tiene raíz el pasado miércoles 20, cuando la agrupación «El equipo de la gente» del Frente Amplio, anunció la «desvinculación» de la misma, de los ediles por el Frente Amplio, Roberto Cabral y Patricia López.

En un extenso comunicado, brindaron diferentes motivos por los que se tomó la decisión. Entre ellos, destacan los «reiterados incumplimientos a los acuerdos colectivos, de una conducta política que no responde a los intereses de este equipo, ni de la estructura política que nos avala, y de una práctica sistemática de anteponer los intereses personales por sobre los intereses de la organización y del pueblo al que nos debemos«.

En la misiva, apuntaron a que la edila López, fue electa «a pesar de no contar con trayectoria política, ni ser reconocida como referente en la ciudad o el departamento«. Señalan, que la agrupación «apostó y confió» en ella. Respecto a Cabral, marcaron que en anteriores instancias electorales «obtuvo resultados electorales muy bajos, y volvió a ser electo y legitimado como actor político, gracias al aval, promoción y respaldo de nuestra agrupación que fue responsable de la promoción, costos de campaña totales, fruto del aporte generado por nuestros compañeros durante meses, como también responsable de la impresión de más de 200.000 listas con todos los gastos económicos, logísticos y de militancia diaria«.

Destacaron que los ediles demostraron una actitud «desleal hacia la organización» así como «varias decisiones deshonestas«.

Tras esto, en la tarde del viernes 22, la Bancada de Ediles del Frente Amplio de San José emitió un comunicado en el que responde a las declaraciones públicas realizadas por el “Equipo de la Gente”, que anunció la desvinculación de dos de sus ediles mediante acusaciones y señalamientos.

En el texto, el Frente Amplio remarcó que sus diferencias se procesan dentro de la organización y no a través de los medios de comunicación, y reafirmó el pleno respaldo a la edila Patricia López, el edil Roberto Cabral y la edila suplente Lilian Bentancur. Según expresaron, los tres “han cumplido cabalmente con los acuerdos económicos y, sobre todo, con los principios y valores del Frente Amplio”.

La Bancada aclaró además que ninguno de los mencionados ediles titulares fue electo por la Lista 609a, sino que accedieron a sus bancas a través de las listas 6099, 9609 y 10609.

El punto más fuerte del comunicado fue la denuncia de lo ocurrido en la última sesión de la Junta Departamental, donde representantes del Equipo de la Gente “intentaron tomar posesión de las bancas de los ediles mencionados, desconociendo no solo el reglamento interno de la Junta, sino también la propia Constitución de la República”.

En la noche de ese viernes, fue publicado un comunicado por parte del Partido Socialista de Ciudad del Plata, en el que resalta que su horizonte «es el bien común y la defensa de las causas de los más desprotegidos«, así como remarca que los cargos institucionales «constituyen herramienta para alcanzar ese objetivo, nunca un fin en sí mismos«.