La idea la presentó el edil (s) Enzo Elizalde (PN) en la Junta Departamental

Días atrás en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de San José, el edil nacionalista, por la Lista 33, Enzo Elizalde, propuso algunos aditivos acerca de la propuesta del área de Bienestar Animal de la Intendencia, respecto al traslado de animales sueltos al zoológico que se encuentra en el Parque Rodó.

En ese sentido, Elizalde señaló que la problemática «afecta a todos los vecinos«, y que «los animales no pueden sufrir en ese traslado a determinados lugares«. Si bien saluda la propuesta del Ejecutivo Departamental, señala que: «Deben existir medidas para no llegar a ese momento, por ejemplo, detectar de quiénes son esos caballos, o tener en cuenta a la hora de comercializarlos, quién es el que lo adquiere y por qué«.

Consultado sobre el «chipeado» de los caballos, subrayó que «es una buena opción«, aunque se debería profundizar su implementación a través de un «registro público«.

«Como para ir sabiendo. Muchas veces, si el caballo se pierde, y si el dueño no sabe donde lo dejo, pueda ir a buscarlo correctamente, teniendo la documentación adecuada para eso mismo«.