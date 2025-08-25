Cerca de una centena de policías e inspectores, se desplegaron en el departamento

En el marco de la noche de la Nostalgia, festividad que se celebra cada 24 de agosto en nuestro país, la dirección de Tránsito de la Intendencia de San José, en coordinación con autoridades y efectivos del ministerio del Interior, realizaron un operativo de control en las calles y distintos puntos del departamento.

San José Ahora pudo confirmar en esta mañana de lunes, con autoridades de la dirección de Tránsito, que se controlaron 146 vehículos, con 23 contravenciones, y 11 incautaciones de los mismos.

Se realizaron 97 espirometrías, siendo 6 de estas, positivas. Respecto a los test de THC, no hubo ningún positivo. En total, participaron de este operativo en el departamento, 90 funcionarios entre policías e inspectores, organizados en equipos que se iban trasladando por todo San José.