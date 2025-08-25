Inumet prevé mañanas muy frías y máximas que rondarán los 20 °C.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para la zona Centro-Sur del país, donde se esperan mañanas muy frías con heladas agrometeorológicas y temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y 20 °C durante los próximos días.

Para este lunes 25, la mínima será de 3 °C y la máxima de 18 °C. En horas de la mañana se prevé un cielo claro con períodos de algo nuboso, probables heladas y condiciones ventosas en zonas costeras, con vientos del NW y W de 20 a 40 km/h, y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro con neblinas y bancos de niebla, y vientos moderados del sector W, con rachas de hasta 40 km/h.

El martes 26 se mantendrá la mínima en 3 °C, con una máxima en ascenso hasta los 20 °C. En la mañana se esperan heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con vientos de direcciones variables, mientras que en la tarde y noche el cielo se presentará claro y algo nuboso, con vientos del sector E de hasta 30 km/h.

Para el miércoles 27, las temperaturas oscilarán entre 5 °C y 20 °C. La jornada se presentará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas en horas de la mañana y un incremento de la nubosidad en la tarde y noche. Los vientos serán del NE y E de 10 a 30 km/h durante todo el día.