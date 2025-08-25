Diferentes autoridades departamentales se hicieron presentes allí

La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica conmemoraron este lunes 25 de agosto los 200 años de la Declaratoria de la Independencia de 1825 en la plaza Eulogio Falero de Capurro.

Durante el acto, se destacaron las tres leyes fundamentales que marcaron la historia del país y se rindió homenaje a José Artigas con ofrendas florales.

Alumnos de escuelas locales participaron con interpretaciones musicales y bailes tradicionales, celebrando la identidad y la historia de Uruguay.