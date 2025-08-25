“Carlitos, gran amigo, compañero de tantos momentos importantes de nuestras vidas… Hasta la próxima 4to hijo”, escribió la exprimera dama en sus redes sociales.

La emprendedora y paisajista Lorena Ponce de León, fundadora de Sembrando Uruguay, compartió un conmovedor mensaje en el que despidió a Carlitos, a quien describió como un verdadero integrante de su familia.

“Carlitos, gran amigo, compañero de tantos momentos importantes de nuestras vidas. Cariñoso, escapista, mimoso nuestro. Gracias por estos 14 años juntos, te voy a extrañar mucho y los chicos también. Te despedimos con mucha tristeza pero te vamos a tener siempre en el corazón. Hasta la próxima 4to hijo”, publicó en redes.

Ponce de León fue pareja del expresidente Luis Lacalle Pou, con quien contrajo matrimonio en 2000. La separación se hizo pública en 2022 y el divorcio se concretó dos años después, durante el período presidencial del mandatario.

El mensaje de despedida generó una fuerte reacción en sus seguidores, que le enviaron palabras de aliento y apoyo en este momento de tristeza.

Actualmente, Ponce de León se encuentra dedicada a su actividad profesional en el rubro del paisajismo y la jardinería, donde impulsa distintos proyectos de desarrollo sostenible.