Esta es la predicción del horóscopo del lunes, 25 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES:

Hoy la luna hará resaltar más de una vez tu mal humor frente a los demás. Controla un poco más tu genio y será un día con ganancias amplias. Hoy conviene de momento aplicar diplomacia en todo.

TAURO:

Jornada bastante fatigosa en lo que a trabajo y relación con la gente se refiere. Todos te parecerán unos pesados, pero al final hallarás compensación. La dios de la Fortuna te dará una buena sorpresa.

GÉMINIS:

Buen momento para afianzar tu carrera o tu labor profesional. Hoy tendrás a jefes y superiores de tu parte que acompañarán y apoyarán tus proyectos. El amor hoy se presenta muy activo, y la noche más.

CÁNCER:

Podrá surgir algún viaje a última hora que llegarás a organizar de una manera sorprendente. Disfruta del tiempo que hoy es para ti incluso en el amor. Los hados están de tu parte por todo lo sembrado.

LEO:

No temas por tus asuntos económicos en esta jornada, están protegidos. Sólo se producirán algunos cambios materiales que te abrirán más posibilidades. Esta noche vivirás una experiencia de amor inolvidable.

VIRGO:

La mañana la pasarás sin ningún problema con los que te rodean, pero al llegar la noche más de uno te llevará la contraria en casa, cede un poco y ganarás. Llegan Beneficios materiales por inversión.

LIBRA:

Te costará bastante el concentrarte en tu labor, ello no quitará en nada los suculentos beneficios que podrás obtener de tus actividades profesionales. Si busca divertimento esta noche lo hallarás pleno.

ESCORPIO:

La excitabilidad que hoy demostrarás será fuente de algunos conflictos. Para algunos serás centro de atención y admiración, otros te criticarán, si hoy mantienes tu tipo todos caerán en tus redes.

SAGITARIO:

Será una jornada bastante tranquila si la vives sin darle mayor importancia a los problemas ajenos. Vive con intensidad tu mundo interior, hoy pasa de todo lo que digan, primero está tu y luego tu.

CAPRICORNIO:

Deberás de reforzarte físicamente ya que hoy gastarás mucha de tu energía. Al final del día sucederán cosas que compensarán todo lo realizado, se te presenta una noche muy agitada en el amor.

ACUARIO:

No te quedes corto a la hora de expresar tus sentimientos para con los tuyos. El perder las ocasiones de hoy te podría deprimir, adelante y lánzate sin miedos que los astros acompañan.

PISCIS:

Será un día muy interesante en lo que a nuevas experiencias se trata. Un amor ya olvidado aparecerá de repente y ello modificará todos planes y deseos. Ojo con los despistes en la noche con el dinero.