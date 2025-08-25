Francisco Marichal, edil (s) por el Frente Amplio, señaló que hace más de 20 años se reclama esta solicitud

El edil (s) por el Frente Amplio, de la Lista 77, Francisco Marichal, en diálogo con San José Ahora, expuso un reclamo de diferentes vecinos del barrio Mondex, quienes señalan que hace más de 20 años, en esa zona (Espínola al sur), una «zona de gran desarrollo demográfico«, hay un terreno que no es aprovechado para la concreción de un polideportivo, o un espacio verde para los residentes de ese barrio.

«Hay una zona del barrio, que es un sobrante que quedó de las viviendas de Mondex, cuando se hicieron. La idea, es darle un objetivo a ese lugar, y principalmente, lograr un espacio verde. Un lugar donde hacer actividades deportivas. Sería un pulmón para la ciudad de este lado. Es un terreno sin explotar, sin hacer, en un marco social increíble, donde es importante la integración, y que no sea un basurero o una cosa abandonada«

Resaltó el hecho de los desagües que existen en ese terreno: «Hay un problema de que si no se mantienen bien los desagües, también puede haber un colapso de los mismos, que van a parar al arroyo donde se junta Nicolás Guerra y Espínola, eso es fundamental«.

El edil destacó que desde 2001, la comisión del barrio ha intentado abordar los problemas o las inquietudes de los vecinos de Mondex, logrando una policlínica, la vitalidad del salón comunal, y diferentes elementos para realizar actividades deportivas.

Consultado, Marichal refleja que el reclamo, es realizar algo similar a lo hecho en calle José Ellauri, entre la ruta 3 y la calle Miguel Barreiro, donde se han limpiado, dotado de elementos recreativos y fraccionado, diferentes terrenos, que han permitido que «se revaloricen» los mencionados.