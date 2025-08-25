El edil nacionalista, valoró diferentes posibilidades de paliar el efecto de las inundaciones en la capital departamental

En entrevista con San José Ahora, el edil del Partido Nacional, Sebastián Ferrero, se refirió a la problemática que acontece en la capital departamental, respecto a las inundaciones: «La inversión que hay que hacer en el río es millonaria en dólares. ¿Puede el presupuesto quinquenal de nuestra intendenta Bentaberri, resolver el tema? No«, afirmó.

Destacó lo realizado en el período pasado, respecto a la construcción de viviendas para familias y vecinos que residen en zonas inundables: «Hizo algo que es histórico, que es destinar parte del presupuesto quinquenal, a la construcción de casas«.

«La cuenca del Río San José, tiene más de 5.000 km2, la extensión del río, son 180km, cuando son entre 4 y 8km lo que nos complica a nosotros. Al no tener una institucionalidad, una comisión de cuenca, no hay una gobernanza del río. Está a disposición de las medidas que la Intendencia de San José pueda tener, en función de las diferentes recomendaciones«.

Por último, consideró que Bentaberri «debería tener una conversación el presidente de la República» para abordar lo antes planteado, y recibir recursos económicos, que sean insumo para poder ejecutar mayores medidas de prevención de las inundaciones, debido a que el edil entiende que aún con todo lo que se pueda implementar «el río se va a inundar igual, pero creemos que las inundaciones no van a ser tan violentas, ni van a abarcar tantos barrios«.