Desde 1925 es testigo del crecimiento de San José y de los recuerdos de su gente.

Este domingo 24 de agosto se cumple un siglo de la inauguración del histórico puente de la Picada Varela, sobre la ruta 3, una de las obras de ingeniería más emblemáticas del departamento.

La estructura comenzó a levantarse en 1918 y quedó concluida en 1925, bajo la dirección del ingeniero Víctor Sudriers Bacigalup, figura clave de la obra pública nacional en la primera mitad del siglo XX.

Con sus dimensiones imponentes, el puente significó un antes y un después en la conexión de San José con el norte del país. Además de facilitar la salida por la ruta nacional, se transformó en un punto de encuentro y atractivo turístico para generaciones de josefinos que frecuentaban el balneario aledaño.

Por la creciente del río, la actividad conmemorativa prevista para este domingo fue postergada para el próximo 31 de agosto, organizada por Náutica del Oeste y la Dirección de Deporte del Gobierno Departamental.