Francisco Capeletti, delegado del sector recibo de leche de la planta 8 de Villa Rodríguez, aseguró que el sindicato actúa con responsabilidad

En diálogo con San José Ahora, Francisco Capeletti, funcionario de Conaprole y referente del sindicato en la planta 8 de Villa Rodríguez, remarcó que la organización gremial mantiene siempre una actitud de diálogo y responsabilidad frente a los conflictos.

“El sindicato de Conaprole siempre apunta al diálogo y a buscar soluciones. Nunca se debería tirar leche, porque existen protocolos claros que los productores conocen y deben cumplir”, afirmó Capeletti. En ese sentido, señaló que los videos que circulan mostrando derrames no son reales o » es leche que esta con antibiótico, porque fuerón de vacas enfermas» y que, de ocurrir, serían producto de una negligencia individual y no de medidas sindicales.

Sobre la situación de la planta de Rivera, cuestionó el cierre dispuesto por la empresa: “Era una planta que estaba dando ganancias, aunque menores que en otros momentos. No compartimos la decisión, porque impacta directamente en las familias que deben trasladarse a Montevideo o perder su estabilidad de vida”.

Capeletti también indicó que, pese a los paros en distintos sectores, la planta 8 nunca detiene por completo su funcionamiento: “Siempre quedan guardias, como un domingo o un feriado, recibiendo la materia prima, porque somos conscientes de la importancia de la leche para toda la cadena productiva”.

Finalmente, insistió en que muchas veces se responsabiliza al sindicato sin tener en cuenta todos los factores: “Hay atrasos por logística, no solo por medidas gremiales. Está bueno escuchar todas las campanas antes de informar, porque no todo es como se dice en algunos titulares”.