Un hombre fue arrestado tras ser sorprendido en las inmediaciones de Bentancur y Antonio Pan

El Centro de Comando Unificado Departamental envió un móvil de la Unidad de Respuesta Policial (URP) hacia calles Bentancur y Antonio Pan, en San José de Mayo, donde un hombre fue sorprendido incumpliendo las medidas de restricción de acercamiento dictadas por mandato judicial en un caso de violencia doméstica.

En el lugar, el sujeto fue identificado, constatándose la violación de la disposición judicial. Posteriormente, fue detenido y trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (CEVDyG) de la capital departamental.

La situación fue comunicada a la Juez Letrado de 1° Turno de San José y a la Fiscal de 1° Turno, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes. El detenido permanece a disposición de la Justicia.