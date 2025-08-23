Una mujer denunció que un hombre ingresó a su casa de madrugada y, mediante amenazas con arma blanca, le sustrajo pertenencias.



En horas de la pasada madrugada, una vivienda de San José de Mayo fue escenario de una rapiña. Según el relato de la víctima, mientras dormía, un hombre ingresó al domicilio y la amenazó con un arma blanca, logrando llevarse prendas de vestir y una bicicleta.

La mujer no sufrió lesiones físicas durante el episodio. Tras la denuncia, al lugar concurrió un móvil del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), que recabó información sobre lo ocurrido.

La Fiscalía Letrada de San José de 1º Turno fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes. El hecho se encuentra bajo investigación a cargo del área de Investigaciones de Zona I.