Una niña debió ser trasladada al Hospital Pereira Rossell luego de caer al pavimento junto a su padre mientras circulaban en bicicleta



En la noche del viernes 22 de agosto, un siniestro de tránsito ocurrió en la zona de Parque Postel, Ciudad del Plata, cuando una menor de edad y su padre cayeron al pavimento al perder el dominio de la bicicleta en la que circulaban, en las inmediaciones de Ruta 1 y calle Citroën.

El hecho fue advertido por funcionarios de la Comisaría 11ª, quienes realizaban patrullaje en la zona y trasladaron de inmediato a ambos al centro asistencial conocido como el “Hospitalito” de Ciudad del Plata.

La niña fue posteriormente derivada al Hospital Pereira Rossell en Montevideo, donde se le diagnosticó una fractura en el pie derecho.

La Policía informó que continúan las actuaciones correspondientes.