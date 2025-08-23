El lanzamiento será el miércoles 10 de septiembre en el Espacio Cultural, y parte de lo recaudado se destinará a la fundación



El próximo miércoles 10 de septiembre, a las 15 horas, el escritor Marcelo Pianzzola presentará su nuevo libro » Un Domingo sobre ruedas» en el Espacio Cultural de San José de Mayo.

El evento no solo marcará el estreno de una nueva obra literaria, sino que tendrá también un fuerte componente solidario: parte de lo recaudado será donado a la Fundación Pérez Scremini, institución que trabaja en el tratamiento y cuidado de niños con cáncer.

La actividad contará con la presencia del autor, autoridades locales y público en general, en una jornada que busca combinar cultura y compromiso social.