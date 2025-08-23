Andrea Cabrera pidió licencia médica y aún no definió si retomará la presidencia de la empresa estatal.



La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, quien asumió a fines de marzo de este año, solicitó licencia médica el pasado 11 de agosto por estrés laboral, lo que abrió dudas en la interna del organismo respecto a su continuidad.

Según informó el semanario Búsqueda, en conversaciones con integrantes del gobierno Cabrera deslizó que no habría marcha atrás, aunque no presentó una renuncia formal. La incertidumbre creció el viernes 15, cuando en un grupo de WhatsApp de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE) se mencionó que la jerarca podría haber renunciado, aunque no hubo confirmación oficial.

En los últimos días, sin embargo, la presidenta transmitió que su regreso al cargo aún no estaba descartado. Cabrera es funcionaria de carrera desde hace 32 años y antes de ser designada como presidenta se desempeñaba como asesora de la gerencia general.

Mientras dure la licencia, Roberto Bentancor, con cargo efectivo en la presidencia de UTE, cubrirá sus responsabilidades.

Fuente Busqueda