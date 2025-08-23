El torneo reunió a 124 participantes y coronó campeón a Juan Rodríguez, de Juan Lacaze, quien obtuvo seis piezas

En la mañana del domingo 17 de agosto, el Parador Chico de Kiyú fue escenario de una de las competencias más convocantes de la temporada: el campeonato de Pesca del Pejerrey, que reunió a 124 pescadores inscriptos.

La jornada se vivió en un ambiente de camaradería, con familias y amigos que acompañaron el evento. El primer puesto fue para Juan Rodríguez, de Juan Lacaze, quien se consagró con un total de seis piezas.

Los organizadores, el Club de Pesca Villa Rodríguez, se mostraron satisfechos por la alta convocatoria y destacaron que este tipo de encuentros fortalecen la integración entre aficionados de distintos puntos del país. Asimismo, manifestaron su interés en seguir promoviendo esta actividad deportiva y recreativa.