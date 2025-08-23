La Justicia formalizó a un joven por reiterados delitos de abuso sexual y violencia doméstica, disponiendo su internación como medida cautelar



El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad llevó adelante la audiencia correspondiente al caso de un hombre detenido días atrás en esa ciudad, tras haber incumplido medidas de restricción de acercamiento impuestas por mandato judicial.

De acuerdo a lo informado, al momento de cometer el ilícito que dio origen a esas medidas, el detenido era menor de edad. Por esta razón, el magistrado actuante resolvió la formalización por la presunta comisión de reiteradas infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas como abuso sexual especialmente agravado, en reiteración con abuso sexual y violencia doméstica.

Como medida cautelar, se decretó la internación del formalizado en INISA, donde permanecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva.