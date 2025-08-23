El evento se realiza este sábado en el Club Porvenir y lo recaudado será destinado a clubes infantiles y organizaciones sociales



Este sábado 23 de agosto, en el Club Porvenir de Ciudad del Plata, se lleva adelante un evento sin precedentes: la elaboración de la cazuela de mondongo más grande del mundo, con el objetivo de ingresar al Guinness World Records.

La propuesta reúne a vecinos, voluntarios y cocineros locales, en una jornada que además de buscar un récord histórico, tiene un fin solidario. Lo recaudado será destinado a clubes de fútbol infantiles y a organizaciones sociales de la zona, fortaleciendo el tejido comunitario.

La iniciativa se enmarca en las actividades de integración de la comunidad y pone a Ciudad del Plata en el mapa internacional por su esfuerzo colectivo y su espíritu solidario.