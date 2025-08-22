Desde ahora, las entradas adquiridas en el Teatro Macció podrán comprarse únicamente con tarjeta de crédito o débito

En conferencia de prensa, el director de Cultura, Jorge Gutiérrez Pérez, y el gerente del teatro, Mauro Ruiz, confirmaron que el sistema de ventas dentro del Macció sufrirá modificaciones. A partir de ahora, los pagos se realizarán únicamente con tarjetas Visa, MasterCard y Oca, tanto de crédito como de débito, con la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas.

Los jerarcas explicaron que las redes de cobranza Red Pagos y Abitab, así como la boletería del teatro, continuarán funcionando de la misma manera, ofreciendo una alternativa a quienes prefieran otros medios de pago.

Gutiérrez aclaró que se trata de “un servicio anexo para quienes el día de la función no pueden adquirir la entrada o quienes no son muy amigos de la tecnología”.

Por su parte, Ruiz advirtió que no se venderán entradas una vez iniciada la función, subrayando la importancia de la puntualidad.

Finalmente, el director de Cultura adelantó que se trabaja en mejorar la comunicación de los espectáculos que se presentan en la sala, con el fin de acercar más público a la programación del Macció.