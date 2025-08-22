En otras zonas del país ya hubo productores que se vieron obligados a hacerlo.

El conflicto en la cadena láctea empieza a mostrar su cara más delicada en el departamento de San José. “Ayer un productor nos mostraba que no había venido el camión y que las vacas estaban esperando para poder ordeñarlas. Eso tiene un límite de tiempo: la vaca no puede esperar. Hay que ordeñarla igual y, en ese caso, se derrama la leche. Porque estás jugando con la salud de la vaca, ¿no?”, relató Daniel Tunín, presidente de la Asociación de Productores Lecheros de San José, en diálogo con San José Ahora.

Según explicó el dirigente, “vi a un productor que está en un grupo lechero y nos mandó que estaba con ese problema. Después otros productores también nos comentaron que tuvieron inconvenientes con el retraso del camión que viene a buscar la leche”.

En ese marco, un caso puntual generó alarma: “ayer un productor nos pasó en el grupo que tenía los dos tanques llenos y estaba esperando con el ganado pronto en la sala para ordeñar, y el camión no venía. Después, si tuvo que derramar leche o no, no sé”, indicó Tunín.

Al referirse a la evolución del conflicto, precisó que “se hizo una asamblea de productores el martes de mañana. El director lo citó en la asamblea y allí se resolvió que esa planta (la de Rivera) se iba a cerrar en octubre; se decidió cerrarla ya ahora. Ayer se cerró, si no me equivoco. Y también sabemos que el Poder Ejecutivo y el gremio suspendieron las medidas que estaban tomando, por disposición del propio Ejecutivo, ¿no?”.

El presidente de la gremial tambera remarcó que la situación no se limita a San José: “sé que hay muchos productores que han tenido más problemas en otras partes, no solo en San José, sino en otras zonas del país. O sea, todo lo que es la Cuenca Lechera. En el grupo de las gremiales vamos compartiendo información y sabemos que en Florida y en otros lugares también hubo dificultades”.

Finalmente, subrayó que, si bien en San José aún no hay reportes de productores que efectivamente hayan debido volcar leche, la amenaza es concreta: “La recolección de la leche no se hace en tiempo y forma, y eso provoca que a veces se llenen los tanques y entonces se produzca el derrame de leche”.