La actividad será este sábado 23 de agosto en el Club Porvenir de Ciudad del Plata.

Comenzaron este viernes 22 de agosto en Ciudad del Plata las jornadas solidarias en las que se elaborarán unas 11.000 porciones de cazuela de mondongo, con el objetivo de ingresar al Guinness World Records, informó Portal Relámpago.

La actividad se desarrolla en la cancha del Club Porvenir, y continuará este sábado 23 de agosto. Lo recaudado será destinado a clubes de fútbol infantil y organizaciones sociales locales.

La elaboración está supervisada por escribanos y veedores, siguiendo los criterios exigidos por Guinness.

El evento también ofrece espectáculos musicales, partidos de baby fútbol, plaza de comidas, sorteos y actividades culturales y recreativas. En la cocina participan alumnos de UTU junto a concursantes y exconcursantes de Máster Chef Uruguay.