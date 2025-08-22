El miércoles 27 de agosto, en el Centro Diurno del Parque Rodó, se realizará la actividad “Reviviendo Recuerdos: Celebramos la Nostalgia”

En el marco de la tradicional Noche de la Nostalgia del 24 de agosto, la Intendencia de San José organiza una propuesta especialmente pensada para adultos mayores. La cita será el miércoles 27 de agosto a las 16:00 horas en el Centro Diurno para Personas Mayores, ubicado en el Parque Rodó de San José de Mayo.

La actividad lleva por nombre “Reviviendo Recuerdos: Celebramos la Nostalgia”, y busca generar un espacio de encuentro intergeneracional donde la música, las anécdotas y el baile permitan a los participantes revivir momentos significativos de su juventud.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa apunta a fortalecer la integración social de las personas mayores, promoviendo la recreación y el disfrute en un marco de celebración colectiva.