La víctima halló un ternero atado y constató la falta de doce animales

Un hombre denunció un abigeato en Comisaría 9na. de Chamizo, según informó este viernes 22 de agosto la Jefatura de Policía de San José.

El hecho ocurrió en un establecimiento próximo a la Ruta 3, km 132, donde la víctima encontró un ternero de apenas dos o tres días de nacido atado de sus patas y con cinta en la boca.

Tras realizar un conteo del ganado, constató el faltante de 12 terneros recién nacidos, por lo que dio aviso a la Policía.

Al lugar concurrieron efectivos de la dependencia, quienes entrevistaron al denunciante y recabaron detalles de lo sucedido. La Brigada Departamental de Seguridad Rural se encuentra trabajando en el caso para esclarecer lo ocurrido.