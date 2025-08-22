La zona norte del departamento concentra la mayor incidencia y los productores advierten que muchos animales desaparecidos no se reflejan en las estadísticas oficiales.

El vicepresidente de la Asociación Rural de San José, Pablo Olague, se refirió al delicado momento que atraviesa el sector: “En la última reunión de la Rural conversamos con el actual jefe de Policía y también con su antecesor, Robert Tarocco, hoy subdirector nacional. En ese momento abordamos varios temas de seguridad, entre ellos el aumento de casos de abigeato que habían trascendido a nivel nacional. Según los datos de San José, en ese entonces habían disminuido, pero en los últimos días se percibió un repunte.”

En diálogo con San José Ahora, Olague subrayó que, pese a la percepción de mejora, la realidad cotidiana del productor no deja de mostrar grietas: “La gremial mantiene contacto permanente con el comando de la Policía. Una de las inquietudes planteadas fue que las reuniones de la Comisión de Seguridad Rural se habían relegado, y se pidió al nuevo jefe que las reactivara.”

El dirigente insistió en la importancia de formalizar las denuncias: “Siempre insistimos a los productores en la importancia de realizar la denuncia. Estamos convencidos de que existen más casos de los que se registran oficialmente porque muchos no se denuncian. Aunque a veces el productor llama directamente a la seccional más cercana, es fundamental comunicarse al 911, porque allí queda un registro formal.”

Además, alertó acerca de una brecha estadística que deja fuera del radar formal a numerosos afectados: “Otro punto que venimos reclamando desde hace tiempo es la necesidad de mejorar el manejo de la información estadística. Hoy no siempre se diferencia entre el abigeato y el faltante de ganado. El faltante ocurre cuando se denuncia la desaparición de un animal que nunca aparece, ni vivo ni muerto, y para el productor eso también representa una pérdida. Creemos que debería haber estadísticas específicas para cada situación.”

Respecto al aumento de incidentes, Olague precisó que hay zonas más comprometidas: “Últimamente hubo … una reunión con el jefe de policía, con varios vecinos productores de la zona de la novena sección del departamento, al norte de la Ruta 3, donde ha habido una mayor incidencia últimamente.”

Por último, reiteró la urgencia de hacer visible una realidad que muchas veces queda en suspenso: “Estadísticas de abigeato y faltante es una vieja discusión que consideramos debería aparecer en las estadísticas porque son pérdidas que tiene el productor, capaz que nunca se confirma que te robaron pero la realidad es que no vuelven a aparecer.”

Contexto nacional

En Uruguay, las estadísticas oficiales muestran una dispar dinámica: mientras en el tercer trimestre de 2023 las denuncias por abigeato descendieron casi un 12 % respecto al año anterior, otros reportes señalan incrementos recientes.

Según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales del Ministerio del Interior, las denuncias crecieron cerca del 9 % en el primer semestre de 2025, con 413 casos frente a 380 en el mismo periodo del año anterior.

Además, recientes acontecimientos en Canelones reflejan que el problema persiste y se profundiza: por ejemplo, aparecieron muertas unas 10 ovejas de las 62 robadas en Los Cerrillos, lo que sumado a la sofisticación de los grupos criminales agrava la preocupación de los productores.