La Brigada Departamental Antidrogas realizó allanamientos en las inmediaciones de avenida Nicolás Guerra, definida en el parte oficial de Jefatura como “barrio”, donde se detuvo a tres hombres e incautaron droga, dinero y municiones.

En el marco de la Operación “Frankfurt”, personal de la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) llevó adelante una serie de actuaciones que permitieron desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes en las inmediaciones de avenida Nicolás Guerra, en San José de Mayo.

El parte oficial de la Jefatura de Policía de San José refiere al lugar como “barrio Complejo Nicolás Guerra”, aunque en realidad se trata de la zona de la avenida y no de un barrio.

Con orden judicial solicitada por la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, se realizaron varios allanamientos que culminaron con la detención de tres hombres y la incautación de 735 gramos de sustancia en piedra y polvo de color blanco, 223 envoltorios de papel con sustancia blanca, dos envoltorios de nylon con sustancia vegetal, $7.655 en efectivo, 28 municiones y tres balanzas de precisión.

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.