La oposición reclamó evaluar la conducta del senador frenteamplista tras acusarlo sin pruebas en la interpelación a Fratti.

La polémica en el Senado sigue sumando capítulos. Luego de que el Frente Amplio planteara medidas contra Sebastián Da Silva, ahora fueron los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado quienes solicitaron que se analice la conducta del frenteamplista Nicolás Viera, por sus expresiones contra el nacionalista durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

Según expresaron en una carta ingresada a la secretaría del Senado, Viera reconoció haber acusado a Da Silva de integrar “la mayor estafa de los uruguayos con Conexión Ganadera” sin pruebas documentales ni fácticas. Para los legisladores opositores, esto podría configurarse como una “falsa acusación”.

En ese marco, apelaron al artículo 115 de la Constitución y plantearon la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias. La solicitud se suma a las tensiones ya existentes, luego de que la oposición resolviera retirarse de la coordinación del Senado.

Los senadores señalaron además que “el cumplimiento de la palabra dada es un pilar esencial de la convivencia democrática”, y advirtieron que cuando no se honra, se “quebranta la confianza recíproca”.

Fuente: Montevideo Portal