El conductor de la moto resultó politraumatizado grave y en coma primario

Un grave siniestro de tránsito ocurrió en la tarde del jueves en la ciudad de Libertad, según informó la Jefatura de Policía de San José.

Próximo a la hora 19:00, un funcionario policial que se encontraba en horas libres dio aviso al Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) sobre un choque entre un auto y una moto en la intersección de Ruta 1 Vieja y calle 19 de Junio.

Al lugar concurrió personal de Comisaría 7ma., constatando que el ocupante del birrodado estaba siendo asistido por médicos de UCOR, mientras que la conductora del automóvil no presentó lesiones.

Según la información oficial, el auto circulaba por Ruta 1 Vieja en dirección este-oeste, y al tomar calle 19 de Junio se produjo la colisión con la moto.

La conductora fue sometida a espirometría, con resultado negativo. Por su parte, el motociclista fue trasladado a su prestador de salud diagnosticado con “coma primario, politraumatizado grave”.

En el lugar trabajó Policía Científica, realizando el relevamiento correspondiente.