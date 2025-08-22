Como cada año, previo al feriado del 25 de agosto, muchos uruguayos aprovechan para asistir a diferentes fiestas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el estado del tiempo este fin de semana largo, que va desde el viernes 22 al lunes 25 de agosto, jornada en la que se celebrará en Uruguay la Noche de la Nostalgia.

Esta celebración, como cada año, se llevará adelante el 24 de agosto, día previo al feriado no laborable por la Declaratoria de la Independencia.

En cuanto al clima, desde Inumet informaron que se prevé una Noche de la Nostalgia con «mucho frío».

Para el viernes reposa en el país un aviso especial a la población por «tormentas fuertes y puntualmente severas».

Por tanto, se espera que la jornada se mantenga lluviosa, especialmente para la zona norte y litoral oeste del Uruguay. El tiempo comenzará a mejorar «gradualmente» desde la noche.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 11 °C a los 17 °C.

El sábado, el viento rotará al sur y comenzará a «disminuir» la nubosidad. Esto, además, provocará un descenso de las temperaturas, aseguran. Para las zonas costeras prevén una jornada «bastante ventosa».

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 7 °C a los 13 °C.

Para el domingo, día en el que se celebra la Noche de la Nostalgia, el cielo estará «despejado» con una «buena» presencia de sol en la tarde. Para la noche, las temperaturas se mantendrán bajas.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C.

El lunes, en la jornada del feriado por la Declaratoria de la Independencia, «continuará» el frío en la mañana, pero rumbo a la tarde habrá «temperaturas agradables con sol».

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 7 °C a los 17 °C.