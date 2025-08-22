Seguí en vivo la expedición Uruguay Sub200 y las inmersiones del robot SuBastian

El buque Falkor (too) partió desde Montevideo rumbo al océano profundo, dando inicio a la expedición Uruguay Sub200, un proyecto científico inédito en el país.

La misión explorará zonas submarinas entre 200 y 3.500 metros de profundidad, con la participación de investigadores de Uruguay, Estados Unidos y otros países.

El público podrá seguir la travesía a través de dos transmisiones en vivo. De lunes a viernes, a las 21 horas, el Ministerio de Educación y Cultura emitirá en YouTube el streaming Travesía Sub200, con resúmenes diarios, hallazgos y análisis de comunicadores y científicos.

En paralelo, se podrán ver en directo las inmersiones del robot submarino SuBastian y parte del trabajo a bordo en el canal del Schmidt Ocean Institute. Las transmisiones de SuBastian comenzarán en la madrugada del sábado y mostrarán imágenes desde el fondo del mar en tiempo real, con cámaras, sensores y brazos robóticos en operación.

Además, la ubicación exacta del buque puede seguirse en plataformas como MarineTraffic. La expedición se extenderá hasta el 19 de septiembre, con datos en acceso abierto y divulgación diaria para todo público.