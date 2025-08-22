La misma se llevará adelante desde el 9 al 14 de setiembre

En la mañana de este viernes 22, se puede ver en el centro capitalino, como diferentes trabajadores realizan labores en pos del montaje de las clásicas carpas, que alojan uno de los eventos culturales más importantes a nivel departamental.

Días atrás, la Intendencia de San José presentó la obra de arte que será la imagen oficial del afiche de la 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, a celebrarse del 9 al 14 de setiembre en San José de Mayo.

La ilustración fue realizada por la artista plástica Patricia Bauzá, quien desarrolló su obra, en base al lema de esta edición: “Empezamos a leer, empezamos a migrar”. Durante la presentación, que tuvo lugar en el Espacio Cultural San José, la autora explicó que contó con el aporte creativo de su hija, Juanita: “La migración le hacía acordar al vuelo de los pajaritos y se le ocurrió que podríamos hacer pajaritos con libros, volando. Y eso es lo que representamos”, detalló.