Aseguran que intentaron ocupar bancas sin proclamación oficial de la Junta Electoral

La Bancada de Ediles del Frente Amplio de San José emitió este viernes un comunicado en el que salió al cruce de las declaraciones públicas realizadas por el “Equipo de la Gente” (Lista 609a), que anunció la desvinculación de dos de sus ediles mediante acusaciones y señalamientos.

En el texto, el Frente Amplio remarcó que sus diferencias se procesan dentro de la organización y no a través de los medios de comunicación, y reafirmó el pleno respaldo a la edila Patricia López, el edil Roberto Cabral y la edila suplente Lilian Bentancur. Según expresaron, los tres “han cumplido cabalmente con los acuerdos económicos y, sobre todo, con los principios y valores del Frente Amplio”.

La Bancada aclaró además que ninguno de los mencionados ediles titulares fue electo por la Lista 609a, sino que accedieron a sus bancas a través de las listas 6099, 9609 y 10609.

El punto más fuerte del comunicado fue la denuncia de lo ocurrido en la última sesión de la Junta Departamental, donde representantes del Equipo de la Gente “intentaron tomar posesión de las bancas de los ediles mencionados, desconociendo no solo el reglamento interno de la Junta, sino también la propia Constitución de la República”.

El Frente Amplio subrayó que quienes pretendieron ocupar esos lugares ni siquiera han sido proclamados ediles por la Junta Electoral, por lo tanto no revisten tal calidad.

La situación fue elevada a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, que analizará los antecedentes.