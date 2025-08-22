Se realizó el pasado jueves en el Espacio Cultural

El pasado jueves en el Espacio Cultural de la capital departamental, se brindó una conferencia con los entrenadores de fútbol de San José, Juan Quefán, María Peña y Mauricio Rosso, que semanas atrás viajaron a China, a realizar capacitaciones de fútbol. Esto se dio en el marco del convenio de cooperación que mantiene la Intendencia con Mongolia Interior.

A mediados de julio, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, brindó una conferencia de prensa junto al secretario general, Leonardo Giménez, la directora de Deportes, Carolina Pistón, y la encargada del área de Internacionalización, Mariana Delgado.

En la misma anunció, las capacitaciones en fútbol que realizaran entrenadores de San José, en China, desde el 20 de julio al 8 de agosto, regresando a Uruguay, el día 10.