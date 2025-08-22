Lo hizo en el marco de las recorridas nacionales organizadas por el MPP

Este viernes, el senador por el Frente Amplio, Nicolás Viera, estuvo visitando el departamento de San José, en el marco de las recorridas que periódicamente realiza el Movimiento de Participación Popular (MPP), en su denominada «Gira 609».

En diálogo con San José Ahora, el senador se refirió a los hechos de público conocimiento, vividos días atrás en el Senado de la República, sobre los que señaló: «Fue un episodio muy triste, que lo viví con mucha tristeza personal, familiar ni que hablar también. La tristeza pasó por ahí, pero también por el declive del debate parlamentario. Tocamos fondo, y eso es una realidad, yo a lo que aspiro es que este episodio, pueda ayudarnos a generar una instancia superadora que nos lleve a mejorar el vínculo, y que el diálogo político, no se nos corte«.

Respecto a la decisión que tomó el Partido Nacional y el Partido Colorado, de abandonar la coordinación interpartidaria del Senado con el Frente Amplio, sostuvo: «Yo espero que en setiembre, cuando se reanude el funcionamiento ordinario de la cámara, podamos retomar, el diálogo, porque el FA en el Senado tiene mayoría, puede resolver solo el orden del día, y una cantidad de cosas, pero no se trata de quien tiene mayoría y minoría, se trata de lograr lo mejor para la gente que es legislar en consecuencia«.

En otro orden de temas, remarcó que en su visita por el departamento «recibiría los planteos que vayan surgiendo, debido a que estamos entrando en una etapa bien importante, sobre las prioridades presupuestales, porque el Gobierno necesita su presupuesto y lo vamos a discutir en el Parlamento«. En referencia a las prioridades que pueda tener el departamento, respecto al presupuesto quinquenal, subrayó: «Te diré que tenemos algunas situaciones que son comunes a todos los departamentos, la necesidad de empleo, la necesidad de vivienda, se suman además, al cuidado del ambiente, que siempre está muy presente en San José«.

Finalmente, Viera resaltó la importancia del contacto con los diferentes vecinos del interior del país, en el marco de recoger sus inquietudes para llevarlas adelante desde el Gobierno nacional: «Cuando salimos a conversar en el quinquenio pasado, a través de «El Frente Amplio te escucha» una de las cosas que nos decían, era que habíamos perdido, porque nos habíamos alejado de la realidad, entonces eso lo queremos prevenir, al curso de Yamandú, para poder tener un peso mayor a la hora de tomar decisiones, con la visión del interior«.